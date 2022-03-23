Оккупанты обстреляли парковку ТЦ в Подольском районе Киева: есть погибший и пострадавшие

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В Подольском районе Киева в среду, 23 марта, российские оккупанты обстреляли парковку одного из торговых центров. В результате атаки врага один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг продолжает целенаправленно убивать украинцев.

"Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу был подвергнута парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – сообщил Кличко.

Напомним, вечером 20 марта российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. Враги повредили несколько домов и торговый центр, где вскоре вспыхнул пожар.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

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