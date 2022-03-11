Оккупанты начали запугивать волонтеров Ирпеня. Фото
Депутату Ирпенского городского совета Зоряне Миронишеной позвонили с угрозами представители страны-агрессора. С начала войны она работает в волонтерском штабе города Ирпень.
Об этом сообщили в социальных сетях. Враг пытается запугивать украинских волонтеров.
"Звонок с угрозами получила депутат Ирпенского городского совета Зоряна Миронишена, которая с начала войны работает в волонтерском штабе Ирпеня", – говорится в сообщении.
По словам женщины, неизвестный обещал "разорвать меня в клочья как украинский флаг".
Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.
В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.
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