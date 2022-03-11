Оккупанты начали запугивать волонтеров Ирпеня. Фото

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Депутату Ирпенского городского совета Зоряне Миронишеной позвонили с угрозами представители страны-агрессора. С начала войны она работает в волонтерском штабе города Ирпень.

Об этом сообщили в социальных сетях. Враг пытается запугивать украинских волонтеров.

"Звонок с угрозами получила депутат Ирпенского городского совета Зоряна Миронишена, которая с начала войны работает в волонтерском штабе Ирпеня", – говорится в сообщении.

По словам женщины, неизвестный обещал "разорвать меня в клочья как украинский флаг".

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