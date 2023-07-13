Не из-за атаки дронами: в ГСЧС назвали причину гибели мужчины во время пожара на Подоле в Киеве

В Подольском районе Киева в четверг, 13 июля, произошел бытовой пожар, в результате которого погиб мужчина. Он не связан с ночной атакой российских дронов на город.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Число пострадавших от падения обломков Shahed составляет четыре человека.

"Пожар, возникший в Подольском районе, в результате которого погиб мужчина, не связан с ночной атакой врага на Киев. Его причины – бытовые",– рассказали в ГСЧС.

Как уточнили в пресс-службе МВД, пожар бытового характера произошел в жилом доме на проспекте Правды, 78.

"Возгорание возникло в одной из квартир на 9 этаже, 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к тушению огня. В 02:52 пожар был локализован на площади 20 кв. м, а в 03:06 – ликвидирован. Его причины установят правоохранители", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на четверг, 13 июля, страна-террорист РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. В Киеве силами ПВО были уничтожены все вражеские цели, однако обломками повреждены дома, в частности в Дарницком районе, где пострадали два человека. Наш корреспондент побывал на месте происшествия и сделал фотографии последствий.

Добавим, что ночью 13 июля в Хмельницкой и Киевской областях прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска в ночь на 12 июля атаковали Украину 15 дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны отразили атаку врага.

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