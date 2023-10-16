На Прикарпатье спасатели помогли заблудившемуся киевлянину, спускаясь с Говерлы. Фото

В Ивано-Франковской области спасатели помогли заблудившемуся в горах киевлянину. При спуске с горы Говерла турист потерял ориентиры и не знал, куда идти дальше.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья. Сейчас мужчине ничего не угрожает.

По словам горных спасателей, 15 октября в 18.25 к ним обратился житель Киева, 1999 года рождения. Он рассказал, что во время спуска с горы Говерла вблизи "красного маршрута" потерял ориентир, заблудился и нуждается в помощи.

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Для проведения поисково-спасательных работ направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения Ворохта-2 пост "Заросляк" в составе 4 человек. Спасатели нашли заблудшего мужчину в удовлетворительном состоянии и сопроводили к учебно-спортивной базе "Заросляк", где он остался на ночлег", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Украинские Карпаты уже пришла зима. В понедельник, 16 октября, на горе Поп Иван Черногорский и Драгобрате (Раховский район Закарпатья) выпал снег.

Как сообщал OBOZ.UA, в Надворнянском районе Ивано-Франковской области в среду, 11 октября, спасатели помогли туристам из Киева. Группа жителей столицы, среди которых двое детей, заблудилась во время спуска с горы Хомяк.

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