На одном из энергетических объектов Киевской области обнаружили тело мужчины: что известно

В Киевской области на одном из энергетических объектов обнаружили тело 52-летнего мужчины. К сожалению, врачи скорой помощи только констатировали его смерть.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Киевская область: при осмотре на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, забил до смерти товарища. Чтобы скрыть следы преступления, он вытащил тело из своей квартиры и оставил на территории паркинга, а сам пытался скрыться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном убийстве. Он во время ссоры киркой забил до смерти двух знакомых, а их тела забрасывал строительным мусором.

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