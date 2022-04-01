На Киевщине задержали россиянина, который не дождался "русского мира" и пытался сбежать в Польшу

В Киевской области пограничники задержали гражданина РФ, который не дождался прихода "русского мира" и решил сбежать. Мужчина пытался уехать в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Россиянина передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

"В Киевской области пограничники задержали россиянина, который яростно ненавидит Украину и ее народ. Мужчина 1980 года, уроженец Татарской АССР. Он проживал в Украине и имел вид на временное проживание. Когда оккупанты начали полномасштабное вторжение, россиянин "преданно" сидел и ждал приход "русского мира". Об этом он писал в сообщениях своей женщине и отправлял в РФ. Поняв, что войска страны-агрессора прийти не смогут, он решил бежать. Но вот почему-то не в Россию, а в Польшу", – рассказали в пресс-службе.

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Мужчину задержали пограничники в Киевской области, а после того, как правоохранители обнаружили переписку антиукраинского характера, его передали СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева задержали двух мужчин, один из которых который фотографировал позиции правоохранителей. Второй агитировал за "русский мир" в столичном хостеле.

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