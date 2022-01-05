На Киевщине задержали мужчину, который сбежал из психдиспансера: ранее он совершил убийство. Фото

В Киевской области правоохранители нашли и задержали 36-летнего Александра Нефедова, который сбежал из психо-наркологического диспансера в Глевахе. Там он был на лечении по решению суда.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Мужчина находился в бегах меньше суток.

"Задержан правоохранителями. Находился в селе Зикрачи, где он проживал", – говорится в сообщении.

Отметим, источники OBOZREVATEL в полиции уточнили, что мужчина в Кагарлыке забил насмерть своего отчима, за что ранее он отбывал наказание. Село Зикрачи находится в примерно 17 километрах от того, места, где беглец совершил преступление.

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Добавим, Нефедов сбежал из психо-наркологического диспансера в Глевахе Киевской области января 2022 года.

Напомним, в Ивано-Франковске из зала суда сбежал мужчина, подозреваемый крупном мошенничестве. Ранее он уже привлекался к ответственности за такие же преступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области в пятницу, 17 декабря, задержали мужчину, который сбежал из-под стражи возле здания суда. Злоумышленник ударил женщину-конвоира, потом напал на ее напарника и после этого скрылся.