На Киевщине задержали двух вероятных диверсантов. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к ДРГ противника. У одного из них нашли предмет, похожий на противопехотную гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленников передали сотрудникам СБУ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях полицейские офицеры во время патрулирования заметили 43-летнего мужчину, который нарушал комендантский час. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него предмет, извне похожий на ручную гранату Ф-1", – рассказали в полиции.

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Кроме того, во время патрулирования города правоохранители Белой Церкви остановили 49-летнего гражданина, уроженца РФ, который также нарушал комендантский час. При себе у мужчины телефона не было, но полицейские обнаружили у него блокнот с записями, которые могут свидетельствовать о причастности к ДРГ.

Мужчин, задержали и передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве ночью 27 февраля было несколько боев между защитниками Украины и диверсионными группами противника. Сейчас ситуация полностью под контролем украинской армии и территориальной обороны.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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