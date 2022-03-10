На Киевщине ВСУ захватили шифровальную аппаратуру оккупантов вместе с документами. Фото

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В Киевской области украинские военнослужащие сумели захватить российскую спецаппаратуру вместе с документацией. Это позволит расшифровывать информацию оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил журналист Сергей Братчук. По его словам, такие аппараты используются в звене от полка, бригады и выше.

"На киевском направлении ВСУ захватили устройство документирования М-211 (аппаратура предварительного шифрования). Он предназначен для передачи секретных документов по открытым каналам связи. Используется в звене от полка, бригады и выше", – написал Братчук.

Журналист уточнил, что эта аппаратура была захвачена вместе с ключевыми документами, которые позволят расшифровать информацию российских оккупантов.

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"Исходя из этого, ВСУ разбили командный пункт (пункт управления) уровня полка или бригады", – резюмировал Братчук.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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