На Киевщине у водителя выявили более 5 промилле алкоголя в крови. Фото

В Белой Церкви Киевской области правоохранители остановили автомобиль Chevrolet, водитель которого нарушил ПДД. Во время общения у него обнаружили признаки опьянения. Прибор Драгер показал более 5 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. Мужчине грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

"Вчера, 16 апреля, около 16:00, на улице Семашко полицейские остановили автомобиль Chevrolet за нарушение ПДД. Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили автолюбителю пройти освидетельствование, на что последний согласился. В результате Драгер показал три стрелки, а это значит, что уровень алкоголя в организме мужчины превышал 5 промилле", – рассказали в полиции.

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Патрульные добавили, что водитель начал предлагать инспекторам взятку, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности и положил деньги в авто полиции.

Правоохранители составили на водителя протокол по части 1 статьи 130 (Управление авто в состоянии опьянения) КУоАП, а на место происшествия вызвали следователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к вымогательству. Злоумышленник от имени теробороны требовал у владельца СТО передать ему машину.