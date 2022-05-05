На Киевщине саперы обнаружили более 30 тыс. взрывоопасных предметов. Видео

Во время оккупации Киевской области российские войска активно минировали регион. По состоянию на четверг, 5 мая, саперы обнаружили в области более 30 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаб Киевщины. Специалисты продолжают разминирование региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"После отступления из Киевской области россияне оставили смерть и разрушение. Кроме того, они заминировали огромные территории, подвергая этим опасности гражданское население. На сегодняшний день спасатели обезвредили почти 30 тысяч взрывоопасных предметов. Специалисты работают каждый день, чтобы люди поскорее могли вернуться домой", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Вышгородском районе Киевской области закончили проверку местности, где запланировано строительство временной переправы. Для этого привлекли саперов-водолазов.

В Киевской области правоохранители и спасатели продолжают работу по разминированию территории от взрывоопасных "сюрпризов", оставленных оккупантами. В частности, на одном из кладбищ саперы обезвредили 13 растяжек.

Как писал OBOZREVATEL, в окрестностях Киева, где велись активные боевые действия, до сих пор сохраняется минная опасность. Саперы продолжают работы по разминированию территорий столицы.