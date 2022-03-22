На Киевщине российские оккупанты воруют ковры у населения. Видео

Олег Тимченко
Происшествия
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Оккупанты мародерствуют на Киевщине
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В Киевской области заметили российских оккупантов, которые среди белого дня занимались мародерством. Военные страны-агрессора загружали на свою технику ковры из квартир жителей одной из многоэтажек.

Об этом сообщили в социальных сетях. В каком из населенных пунктов Киевщины заметили врага, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Российские захватчики продолжают заниматься мародерством – в Киевской области оккупанты воруют даже ковры", – говорится в сообщении.

На Киевщине оккупанты воруют ковры.
Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что три военные машины оккупантов застелены коврами. При этом дом, из которого, возможно, оккупанты вынесли вещи жителей области, пострадал от обстрелов войск страны-агрессора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области войска страны-агрессора продолжают обстреливать мирные села и города. В отдельных поселках продолжаются бои с противником.

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