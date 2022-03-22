На Киевщине российские оккупанты воруют ковры у населения. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Киевской области заметили российских оккупантов, которые среди белого дня занимались мародерством. Военные страны-агрессора загружали на свою технику ковры из квартир жителей одной из многоэтажек.

Об этом сообщили в социальных сетях. В каком из населенных пунктов Киевщины заметили врага, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Российские захватчики продолжают заниматься мародерством – в Киевской области оккупанты воруют даже ковры", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что три военные машины оккупантов застелены коврами. При этом дом, из которого, возможно, оккупанты вынесли вещи жителей области, пострадал от обстрелов войск страны-агрессора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области войска страны-агрессора продолжают обстреливать мирные села и города. В отдельных поселках продолжаются бои с противником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!