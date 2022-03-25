На Киевщине российские оккупанты обстреляли нефтебазу, начался пожар

В четверг, 24 марта, российские оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Калиновка Киевской области. В результате атаки врага начался пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Информация о пострадавших или погибших не поступало.

"24 марта около 20:00 в селе Калиновка Фастовского района была обстреляна нефтебаза, в результате чего начался пожар. По состоянию на 06:00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", – уточнили в ГСЧС.

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Напомним, в первые дни полномасштабного российского вторжения оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову под Киевом, в результате чего загорелась нефтебаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов и по состоянию на 24 марта было повреждено 87 жилых домов и 10 частных усадеб. Кроме того, снаряды и ракеты врага задели 6 садиков и 12 школ.

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