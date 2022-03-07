На Киевщине оккупанты расстреляли легковое авто: погибли парень с девушкой

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В Гостомеле Киевской области российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль на киевских номерах мирных жителей. В результате атаки погибли парень и девушка.

Об этом сообщили Telegram-канал dtp.kiev.ua. Когда произошла трагедия, не сообщалось.

"Трагическое ЧП под Киевом. Гостомель, выезд на Бучу, расстреляли белый Chevrolet Aveo. Погибли парень и девушка. Соболезнуем родственникам и друзьям погибших", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, оккупанты буквально изрешетили легковушку.

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Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Кроме того, из-за попадания снаряда в газопровод, Ирпень отключили от газоснабжения.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.

Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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