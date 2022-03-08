На Киевщине оккупанты расстреляли авто с пенсионерами, не отреагировав даже на знак "Инвалид". Видео

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В близи Макарова Киевской области российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате атаки погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщили в социальных сетях. Трагедия произошла 28 февраля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+)

"Оккупанты расстреляли машину с гражданскими. Потом эти агрессоры будут говорить, что они на учениях?", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что легковушка остановилась, когда водитель заметил технику оккупантов, которая просто расстреляла безоружных людей.

Видео дня

Сообщается, что в результате атаки погибли пенсионеры – женщина и мужчина. На авто был знак "Инвалид".

В сети также появилось детальное видео с места преступления. С кадрами можно ознакомиться по ссылке. Внимание, видео 18+

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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