На Киевщине оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким поселкам

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В Броварском районе Киева враг нанес ракетные удары по населенным пунктам Калиновской территориальной общины. Количество пострадавших уточняется.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в ГСЧС Украины. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру региона.

"Постоянные тревоги угрозы авиаударов. Бучанский район – Ирпень, Буча, Гостомель, Макаров – бои. Артиллерийские обстрелы. В Броварском районе – ракетные удары по населенным пунктам Калиновской территориальной общины. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, в Гостомеле Киевской области большое количество жилых домов были обстреляны или разрушены оккупантами. На улицах города остается разбитая техника войск страны-агрессора.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Мощун Бучанского района Киевщины после атаки российских оккупантов большинство домов оказались разрушены. Войска страны-агрессора целенаправленно уничтожают инфраструктуру области.

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