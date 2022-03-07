На Киевщине оккупанты минометами обстреляли автобус, которым хотели провести эвакуацию. Фото

Российские оккупанты 7 марта обстреляли эвакуационный автобус для мирного населения возле села Лютеж Вышгородского района Киевской области. Огонь по транспортному средству открыли из миномета.

В результате обстрела был ранен военнослужащий Национальной гвардии, который должен был вывезти людей в более безопасное место. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Facebook.

Кроме того, утром того же дня враг обстрелял село Бышев Фастовского района. Захватчики разрушили жилые дома и хозяйственные постройки, сгорели автомобили местных жителей.

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А в селе Победа Бучанского района российские оккупанты напали с оружием на мирное население и открыли огонь по их домам. В селе Мощун из стрелкового оружия они ранили мужчину – местного жителя, а в Ирпене – женщину.

В прокуратуре открыли ряд уголовных производств по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также из-за нарушений законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ясногородка Киевской области оккупанты обстреляли местных жителей. В результате атаки агрессоров погибло пять человек.

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