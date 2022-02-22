На Киевщине легковушка протаранила монумент "Вечный огонь" и сгорела дотла. Видео

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В селе Семеновка Киевской области водитель легковушки на скорости протаранил монумент "Вечный огонь". В результате происшествия машина сгорела полностью.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установит следствие (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В ночь с 19 на 20 февраля в селе Семеновка Обуховской городской территориальной общины 26-летний мужчина заехал на машине на территорию мемориально-музейного комплекса "Яновская высота". Там он врезался в памятник архитектуры "Вечный огонь", в результате чего автомобиль загорелся", – рассказали в полиции.

Видео дня

Водитель пытался потушить легковушку с помощью огнетушителя, но тот оказался неисправен – машина сгорела дотла. Мужчина не пострадал.

Обстоятельства и детали происшествия установит следствие.

Напомним, в Голосеевском районе Киева 26 ноября во время движения загорелся Ford Mustang. В результате происшествия элитный автомобиль полностью сгорел.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 21 февраля, в Киеве на Гаванском мосту, соединяющем Подол и Рыбацкий остров, вспыхнула машина. Огонь оперативно потушили.