Мужчина не пострадал чудом: момент прорыва трубы в Киеве попал на видео

Во время прорыва трубы на улице Ивана Миколайчука в Киеве, который произошел 21 июля, в нескольких метрах от места происшествия находился мужчина. Предварительно, он не пострадал.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал KIEVMAP. На ролике можно увидеть, что пешеход разговаривал по телефону, когда из-под земли забил фонтан (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, в двадцати метрах от места аварии находились еще два человека, которые сразу отбежали на безопасное расстояние.

Видео дня

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в результате прорыва был поврежден трубопровод, который начали эксплуатировать в 1961 году.

"В 16:26 во время гидравлических испытаний произошло повреждение тепловой сети с утечкой воды на улице Миколайчука, 3. Место повреждения локализован. Ремонтные работы проведут согласно графику", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, В Киеве в среду, 21 июля, произошел прорыв трубы, которая проложена под мостом Патона. В результате аварии вода полилась с высоты в реку Днепр. Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубы пожилая женщина провалилась в яму с кипятком. Событие произошло недалеко от станции метро "Героев Днепра".