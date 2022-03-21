Кличко об обстреле Подольского района Киева: враг продолжает атаковать столицу. Видео

В результате обстрелов оккупантов по Подольскому району Киева сгорел торговый центр, а шесть жилых домов были повреждены. Из них три здания больше не пригодны к жизни.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. К сожалению, восемь жителей города погибли (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них непригодны для жизни. 8 человек погибли. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов", – рассказал Кличко.

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Мэр столицы добавил, что из-за пожаров после авиаударов в столице и области наблюдается загрязненность воздуха.

"Потому не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие надев даже медицинский респиратор типа FFP2. Я обращаюсь к киевлянам – не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером в воскресенье, 20 марта, в Киеве в Подольском районе прогремели взрывы. Из-за ракетных ударов российских оккупантов повреждены несколько домов и торговый центр

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