Как выглядит Бородянка после российских бомбардировок: появилось видео с высоты птичьего полета

В воскресенье, 10 апреля, над освобожденной от российских оккупантов Бородянкой подняли государственный флаг Украины. Разрушенный врагом поселок на Киевщине спасатели продолжают избавлять от последствий "русского мира".

Они также показали, как сегодня населенный пункт выглядит с высоты птичьего полета. Апокалиптические кадры в Facebook опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В воскресенье над разгромленной российскими войсками Бородянкой подняли государственный флаг и продолжили аварийные и поисковые работы. Десятки спасателей с помощью спецтехники уже пятый день разбирают завалы в поселке", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео с высоты показаны масштабы разрушений Бородянки, над которой беспощадно глумились российские военные.

Многие частные жилые дома там были в упор расстреляны артиллерией ВС РФ. А многоэтажки почти сравнялись с землей из-за атак российской авиации и запущенных врагом ракет.

То, что уцелело извне, российские захватчики разбили изнутри – нагло ограбили и увезли с собой имущество местных жителей.

Людей, не успевших эвакуироваться из Бородянки, оккупанты цинично пытали и убивали. А некоторые оказались заживо погребены под руинами зданий – тела невинных жертв российских солдат, спасатели до сих пор находят под завалами в поселке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети приобрело популярность знаковое фото из Бородянки Киевской области. На нем видны уцелевшие кухонные шкафы со скульптурой Петуха мастера художественной керамики Прокопа Бидасюка.