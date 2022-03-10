Из Ирпеня эвакуировали более 1,1 тыс. жителей города, среди которых 100 детей. Фото и видео

Правоохранители Киевской области в четверг, 10 марта, продолжили эвакуацию жителей Ирпеня. Из-под Романовского моста вывезли более 1000 человек и 100 детей спасли.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. В дальнейшем жителей города доставили в безопасное место (чтобы посмотреть видео, проскрорлльте до конца страницы).

"Сегодня, 10 марта, еще раз удалось вывезти из оккупации мирных жителей Ирпеня. Среди эвакуированных жителей женщины, дети, лица с инвалидностью. Всего более 1000 человек и 100 детей. Все они были перевезены в безопасное место", – уточнили в полиции.

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