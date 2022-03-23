Ирпень почти разрушена, а жители выживают под обстрелами: рассказы очевидцев. Видео

В Ирпене Киевской области значительная часть частных домов и многоэтажек повреждены или разрушены. Город постоянно подвергается обстрелам со стороны войск страны-агрессора.

Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. По его словам, правоохранители продолжают выполнять свою работу и спасать жителей города (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сейчас в Ирпене продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы, со стороны врага, жилых кварталов, из-за этого город остается опасным, но полиция здесь продолжает работать, защищать и спасать людей" - отметил Небытов.

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Как сообщило издание Новое время, со ссылкой на очевидцев, которые смогли покинуть город Буча, российские войска почти полностью уничтожили Ирпень, Бучу, Ворзель и Гостомель. Они отметили, что оккупанты совершают военные преступлениях, а местным жителям приходится выживать под непрерывными обстрелами.

"За такой деликатес как хлеб люди уже забыли", - рассказала волонтерка Юлия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вооруженные силы Украины в ходе боев с российскими оккупантами смогли взять в кольцо несколько населенных пунктов под Киевом. Противник окружен в Ирпене, Буче и Гостомеле.

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