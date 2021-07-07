"Голосеевский стрелок" оказался партнером популярного ресторатора: что о нем известно

Киевлянин, стрелявший в сотрудников патрульной полиции, которые приехали на вызов из-за конфликта в квартире на Голосеевском проспекте, оказался владельцем нескольких объектов недвижимости в центре столицы. Также он давний партнер известного ресторатора Дмитрия Борисова.

По данным источников OBOZREVATEL, задержанный после стрельбы Иван Мартынюк оказался не бедным человеком. Правда, в долгах.

"Он владеет несколькими квартирами в центральной части Киева. А с жильем, которое сегодня штурмовал спецназ, у Мартынюка давние проблемы. Из-за его долгов квартиру выставили на СЕТАМ (систему электронных торгов арестованным имуществом. – Ред.). Впоследствии мужчина отказался освобождать ее и началась "заруба" с якобы новым владельцем", – сообщил источник.

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Отметим. что стоимость однокомнатной квартиры, которая стала предметом спора стартует от $160 тысяч.

Об этом жилищном конфликте в мае 2020 года выходил сюжет ТСН. Как видим, спорная ситуация едва не привела к трагедии, но благодаря счастливой случайности сегодня никто не погиб. Но, по словам наших собеседников в полиции, раненому 29-летнему патрульному потребуется серьезное лечение – у него раздроблена кисть.

Как выяснил OBOZREVATEL, Иван Мартынюк ранее был сотрудником двух крупных украинских банков. А затем он и ресторатор Дмитрий Борисов учредили две компании.

В конце мая 2009 года общество с ограниченной ответственностью "Финансовая антиколлекторская компания". А в июне – общественную организацию "Ассоциация заемщиков Украины".

И ООО, и ГО на данный момент действующие, Иван Мартынюк в них директор.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к Дмитрию Борисову, однако к моменту публикации получить его не удалось – ресторатор не отвечает на звонки.

Согласно данным Единого реестра должников в отношении Ивана Мартынюка открыто пять исполнительных производств.

Все эти производства касаются взыскания средств, в том числе судебного сбора, а также расходов исполнительного производства.

Также, по информации наших источников, Мартынюк несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2013 и 2014 годах на него заявляли после драк.

Прочитать все о стрельбе в Киеве, которая произошла 7 июля в Голосеевском районе, можно тут.