Гаага ждет! На Киевщине оккупанты расстреляли священника в рясе

София Закревская
Происшествия
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Гаага ждет! На Киевщине оккупанты расстреляли священника в рясе
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Несколько дней назад российские оккупанты убили местного священнослужителя Максима Козачину возле Иванкова Киевской области. Эту информацию подтвердили в Православной церкви Украины.

Спикер ПЦУ архиепископ Евстратий Заря подчеркнул, что Максим был в рясе в тот момент, когда его расстреляли. Об этом сообщает "Громадське".

Некоторое время в церкви надеялись, что он ранен, но жив, потому что россияне не давали забрать тело. Однако сегодня, 1 марта, священника Козачину уже похоронили.

Убит священник Максим Козачина.
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Пока неизвестно, что стало причиной расстрела священнослужителя, однако его коллега Дмитрий Поворотный утверждает, что отца Максима Козачину убили, чтобы отобрать машину – его вытащили из салона и расстреляли.

"Отец Максим мой земляк, родился в 1979 г. в г. Новомосковск Днепропетровской обл. С 2000 г. настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы с. Розважев Иванковского р-на Киевской обл. Во время российско-украинской войны он был капелланом", – написал Поворотный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иванкове Киевской области российские оккупанты расстреляли мужчину. Его убили на глазах у его сына.

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