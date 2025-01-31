Есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь с 30 на 31 января Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, из-за падения обломков БПЛА, в частности, повреждены складские помещения и грузовик.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Полиция Киевской области документирует последствия атаки врага на столичный регион. Сегодня, 31 января, оккупанты произвели обстрел Киевской области. По состоянию на 9:20 в одном из районов поврежден грузовой автомобиль, забор и складские помещения. К счастью, пострадавшие отсутствуют", – добавили в пресс-службе.

Напомним, силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 31 января, сбили 59 ударных дронов, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину. Еще более трех десятков вражеских беспилотников-имитаторов потеряны без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 января Силы обороны сбили 37 из 81 дрона РФ в десяти регионах, еще 39 целей были локационно потеряны. В четырех областях зафиксированы повреждения и разрушения, в частности, "Шахед" попал в многоэтажку в Сумах, отняв жизнь людей.

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