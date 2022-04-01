"Дети вторую неделю войны спали просто в туалете": жительница Бучи рассказала об ужасах оккупации

После начала российской оккупации в Буче Киевской области войска страны–агрессора начали обстреливать дома мирных жителей. Чтобы спастись от бомбежек, люди были вынуждены прятаться и спать даже в туалетах.

Об этом рассказала жительница города, музыкант Олеся Серженко, передает Радио Свобода. По ее словам, также с приходом врага в населенном пункте пропали свет, связь и вода.

"Вообще с приходом российских войск у нас сразу пропали свет, газ, вода, связь, мы видели, как они обстреляли вышку связи, водонапорную башню, стеклозавод – это на нашей улице всё происходило. Потом два или три снаряда попали в жилой дом девятиэтажный", – рассказала Серженко.

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Чтобы уберечь детей от авианалетов, она укладывала их спать, как ей показалось, в самом безопасном месте в доме – туалете.

"Мы прятались на первом этаже, у нас есть туалет без окон и дверей, и так как я подумала, что это самое безопасное место, оно под лестницей, у меня дети вторую неделю войны спали просто в туалете. Я спала в коридоре, а они в туалете. Там мы прятались и от налёта авиации, и просто от бомбежек", – уточнила очевидица.

Серженко добавила, что во время эвакуации ее семье пришлось проехать четыре блокпоста российских оккупантов и только после этого, она оказалась с семьей в безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

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