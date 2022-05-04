Президент американского Национального фонда за демократию прибыл в Киев, чтобы помочь Украине, — Кличко о встрече с Дэймоном Уилсоном

В последнее время известные политики, дипломаты, общественные лидеры и эксперты стали гостями столицы Украины. В среду, 4 мая, в Киев приехал американский эксперт по внешней политике, Президент Национального фонда за демократию Дэймон Уилсон. Он прибыл в Украину, чтобы поддержать нашу страну в борьбе за свободу и независимость.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он рассказал о встрече с американским экспертом. Киевский городской голова охарактеризовал Уилсона как человека, сделавшего глобальные вещи в мировой и европейской безопасности.

"Встретился с американским экспертом по внешней политике, Президентом Национального фонда за демократию Дэймоном Уилсоном. Он прибыл в Украину, чтобы поддержать нашу страну в борьбе за свободу и независимость. Господин Уилсон, до того как присоединиться к Фонду, помог превратить Атлантический совет в ведущий глобальный аналитический центр как исполнительный вице-президент. Также занимал должность специального помощника президента и старшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США. Помогая сделать Европу цельной, свободной и мирной; обеспечить свободу через расширение НАТО – для сдерживания и противодействия российской агрессии" – написал Кличко.

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Во время разговора с Дэймоном Уилсоном мэр Киева подчеркнул, что Россия варварской войной, которую она развязала, совершает уничтожение украинского государства и геноцид украинцев.

"И мы должны выиграть эту войну. Весь демократический мир должен победить режим Путина. Иначе он продолжит агрессию против Европы и НАТО. Мы также должны продолжать развитие Украины как демократического государства, альтернативы российской диктатуре", – подчеркнул Виталий Кличко.