Друзья! С сегодняшнего дня в Украине введен второй общенациональный строгий карантин. Перечень ограничений правительство обнародовало.

Киев, где динамика заболеваемости остается высокой, вынужден – нравится нам это или нет – придерживаться локдауна. Да, экономические последствия карантина будут неутешительными. Мы понимаем, насколько сейчас сложно бизнесу. Это сказывается и на бюджете и развитии Киева. И столица, как может, поддерживает предпринимателей, введя для них льготы и преференции.

Но сегодня главное – это здоровье и жизнь каждого из нас, наших родных и близких, наших друзей, здоровья и жизни украинцев. Очень важно предотвратить возможный коллапс медицинской системы.

Строгие ограничения еще раньше ввели многие другие страны. А сегодня они их продолжают. Для того, чтобы выиграть время – чтобы заболеваемость не достигла критических показателей до того, как начнется массовая вакцинация.

Ключевое, если мы уже входим в локдаун, – чтобы его правила были едиными для всех. Чтобы был справедливый контроль за их соблюдением. И чтобы это время суровых ограничений для граждан правительство использовало для приобретения вакцины. И после карантина начал массовую вакцинацию – в первую очередь, наиболее уязвимых к вирусу категорий людей. Чтобы страна больше не возвращалась к локдаунам, а продолжила развивать экономику и создавать благоприятные условия для бизнеса.

Я обращаюсь ко всем: соблюдаем правила, заботимся о своем здоровье, бережем тех, кто рядом! Только сознательными действиями мы сможем предотвратить дальнейшее распространение вируса.