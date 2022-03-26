Полиция задержала преступников, которые из автомата расстреляли гражданских под Киевом

В Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, которых заподозрили в расстреле гражданских из автомата. Преступление произошло 13 марта в поселке Большая Дымерка под Киевом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. Один из стрелков – 29-летний житель Большой Дымерки, второй – 30-летний ранее судимый выходец из Богдановки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, первого задержали в Дымерке, а второй скрывался в Броварах. Он караулил полицейских с гранатой в кармане.

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"Взял машину, белая газелька грузовая, со мной сел сосед. Я ему предложил поехать со мной забрать маму и сестру. Он был сильно пьян, и у него был автомат. Мы поехали. Здесь Андрей говорит: останавливай машину. Он вышел, подошел к людям и начал что-то кричать… Потом я услышал много выстрелов, очередь. Он вернулся назад, быстро прибежал. У него с собой был телефон и много денег. Я просил, что произошло, но он наставил автомат и сказал быстро ехать", – рассказал один из задержанных.

В полиции подчеркнули: убийцы будут наказаны по всей строгости закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче под Киевом российские оккупанты цинично расстреляли отца троих детей. Сыну, который был на месте убийства, повезло – пули прошли сквозь руку и капюшон куртки, не задев голову.

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