В Киеве разрушается Гостиный двор и в этом виноват ФГИ – КГГА

Верховный суд отклонил кассацию Фонда государственного имущества Украины о признании противоправным и отмене предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА по заключению охранного договора и проведения срочных противоаварийных работ в здании Гостиного двора.

Об этом сообщили в пресс служба Киевской городской государственной администрации.

Не соглашаясь с решением Окружного админсуда. Киева, Фонд госимущества обратился к Шестого апелляционного админсуда, а затем, не соглашаясь с апелляционной инстанцией, – в Верховный суд.

"Несмотря на постановления судов о том, что ответственность за надлежащее содержание и сохранение здания-памятника архитектуры" Гостиный двор "несет исключительно владелец – государство в лице Фонда государственного имущества, Фонд не оставляет попыток снять с себя ответственность за разрушение памятника", – прокомментировал ситуацию директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Он отметил, что в своем постановлении Верховный суд пришел к выводу, что оснований для обжалования решения суда первой инстанции в кассационном порядка нет, в частности, из-за отсутствия доводов относительно оснований для открытия кассационного производства.

"Государство в лице Фонда уже год уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей, определенных Законом Украины – сохранности памятника, жемчужины Подола, символа десятилетней борьбы общины города еще со времен, когда вместо Гостиного хотели построить очередной ТРЦ. Тогда киевляне отстояли памятник – здание было возвращено в государственную собственность и, казалось бы, ничего не мешает для его сохранения. За год судебной тяжбы Фонд мог провести эти срочные противоаварийные работы, Кабмин мог передать здание Киеву для дальнейшей реставрации и сохранения, но вместо сохранения памятника архитектуры община Киева получает только политический сопротивление ", – рассказал Никоряк.

Чиновник также добавил, что столичная власть, понимая отсутствие средств у Фонда госимущества на реставрацию, неоднократно просила передать памятник в коммунальную собственность, но этого до сих пор не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве планируют в ближайшее время демонтировать советскую символику с монумента "Батькищина-Мать", а памятник Щорсу пока останется на своем месте.