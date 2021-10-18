Уничтожение исторических памятников и дерибан земли: кто из киевских мэров нанес наибольший ущерб столице. Фото

Журналисты провели расследование изучив, кто из мэров Киева больше всего навредил столице. Под прицел попали Александр Омельченко, Леонид Черновецкий, Александр Попов и Виталий Кличко.

Анализ работы провело движение "Чесно". Больше всего изучались резонансные застройки, которые появились при том или ином столичном главе.

Александр Омельченко (1998 – 2006)

Когда Омельченко был мэром Киева при нем был перестроен Майдан Незалежости, возвели подземные ТРЦ и уничтожили трамвайную сеть, что соединяла левый и правый берег столицы.

Видео дня

При Омельченко застройщику было отдано 18 из 30 гектар урочища Протасов Яр. Противники стройки указывали, что фирма-застройщик связана с депутатом Киевсовета Владимиром Яловым.

В 2005 году бывшие нардепы Александр Черноволенко и Вячеслав Коваль получили в долгосрочную аренду пять земельных участков общей площадью 176,5 га около Осокорковских озер. В 2019 году договор аренды был разорван, но обманутыми оказались инвесторы.

Также при Омельченко был уничтожен Сенной рынок, который за копейки отдали фирме под застройку, которая связана с невесткой тогдашнего мэра. Сейчас на этом месте – ЖК "Ярославов град".

Еще бывший глава города причастен к продаже земли на Шулявке около памятника танкистам. В зеленой зоне стали строить высотные дома. 10 июня 2021 депутаты решили выкупить этот участок для восстановления зеленой зоны, но строительные работы уже начались.

Леонид Черновецкий (2006 – июль 2012)

При Черновецком землю под застройку выделяли сотнями гектаров, говорил архитектор и разработчик действующего генплана Киева Сергей Дюжев. Во времена Черновецкого на основании заявлений студентов формировались кооперативы, которые получали землю.

Например, бывший нардем и застройщик Василий Хмельницкий получил 147 га в Беличанскому лесу – территорию бывшей военной части. Киевсовет бесплатно отдал эти земли жилищно-строительному кооперативу "Жилстройсервис". Основателями этой фирмы стали два студента и ООО "Юкрейниан Лигал Асистенс", учредителем которой был Хмельницкий.

В 2007 году площадь заказника "Жуков остров" урезали с 1630 га до 196 га. Изъятые земли успешно шли под застройку.

При Черновецком под застройку отдали 20,2 га территории урочища Покол, что около Выдубычей. В 2010 году там вырубали 480 деревьев, сейчас там строится ЖК SVITLO PARK.

Также при Черновецком Киевсовет в 2009 году разрешил приватизировать более 10 гектар земли в заказнике Пуща-Водица.

Из-за действий Черновецкого была перестроена Львовская площадь, где фонтан переделали в ТРЦ, из-за чего проезд был усложнен из-за припаркованных там авто.

Александр Попов (ноябрь 2010 – январь 2014)

В ноябре 2010 года бывший президент Украины Виктор Янукович незаконно назначил Александра Попова главой КГГА. В 2012 году Попов распорядился отправить Почтовую площадь на реконструкцию, где должны были построить ТРЦ. Позже там нашли улицу времен Киевской Руси, и "реконструкция" была остановлена.

В 2013 году должны были начать строить высотное здание в охранной зоне исторического здания Терещенко на бульваре Шевченко, 32, но стройка не началась.

Виталий Кличко (2014 – по сейчас)

По данным журналистов около 10 резонансных объектов стали возможными после прихода Кличко к власти с 2014 года. При нем компания "Укрбуд" Максима Микитася стала одним из крупнейших застройщиков Киева.

При этом при Кличко стали разрабатывать генеральный план застройки Киева аж до 2040 года. 30 сентября этого года Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генплана столицы на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом.

В КГГА отмечали, что генплан должен прекратить хаотичную застройку столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Покрова и Днем защитников и защитниц Украины.