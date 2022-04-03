На Киевщине вводится двухдневный комендантский час: жителей призвали отложить возвращение

В Киевской области ввели двухдневный комендантский час, который будет действовать от 3 апреля до 6:00 вторника, 5 апреля. Также жителей региона призвали не возвращаться домой минимум 10 дней.

Об этом в Telegram сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба. Он отметил, что освобожденные от российских оккупантов территории нужно разминировать.

Кулеба пояснил, что комендантский час вводится для того, чтобы специалисты могли оценить объем работ и навести порядок.

"Нам необходимо навести порядок на территории, все разминировать. Будут работать ГСЧС, полиция и другие службы. Очень прошу, нужно немного подождать. Я не скажу, что это будет быстро – не менее 10 дней на разминирование", – подчеркнул глава Гуманитарного штаба.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны Украины заявили, что вся Киевская область освобождена от российских захватчиков.

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