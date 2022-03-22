Мэр Киева Кличко выступил онлайн на заседании Конгресса местных и региональных властей СЕ

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы рассказал о ситуации в Украине и Киеве, а также о необходимости помощи нашему государству.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"О ситуации в Украине и Киеве и о помощи нашему государству, которое героически борется с российским нашествием, говорил сегодня в онлайн-выступлении во время заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Мероприятие прошло при участии представителей региональных и местных властей 46 стран – членов Совета Европы. И это свидетельствует о том, что Европа солидарна с народом Украины в его борьбе за независимость своего государства. И в отстаивании украинцами общеевропейских принципов демократии, прав человека и верховенства права", – написал Кличко.

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Мэр Киева поблагодарил Генерального Секретаря Конгресса Андреаса Кифера и его команду за политическую и информационную поддержку. И за создание координационного совета, в который входят представители Конгресса, национальных европейских ассоциаций, нарабатывающих механизмы помощи украинским муниципалитетам, избранным местным представителям и жителям общин в это критическое для Украины время.