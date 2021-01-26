Кличко выписал своим заместителям 100% надбавки к зарплате. Документ

Мэр Киева Виталий Кличко выписал своим заместителям 100-процентную надбавку к заработной плате за интенсивность труда, которую те будут получать в течение всего года.

Соответствующее решение во исполнение постановления Кабинета министров еще от 20 апреля 2016 года №304, глава столицы подписал 21 января. Документ доступен на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Установить надбавку за интенсивность труда в размере 100 процентов должностного оклада с 04 января по 31 декабря 2021 года", – говорится в нем.

Так, надбавку будут получать все восемь заместителей мэра Киева Кличко, который также является главой КГГА. В частности, первый заместитель по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, и заместители по этим же вопросам Александр Харченко и Марина Хонда, а также другие – Александр Густелев, Валентин Мондриевский, Вячеслав Непоп, Петр Пантелеев, Анна Старостенко.

Отметим, что в июне 2020-го Кабмин принял решение об увеличении должностного оклада мэра Киева. Так, зарплата Кличко поднялась с 17,76 тыс. до 19,36 тыс. гривен.

Кроме этого, стало известно, что заработная плата мэра за сентябрь 2020-го составила 47,3 тыс. грн. А его заместители заработали от 22 тыс. до 45,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в частности тепло и горячую воду, составляет почти 4 млрд гривен.