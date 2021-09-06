Кличко встретился с сопредседателем группы поддержки Украины в Конгрессе США: о чем говорили. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с сопредседателем группы поддержки Украины в Палате представителей Конгресса США Брайаном Фицпатриком, который находится с визитом в Украине. Политики обсудили проведения реформ в Украине.

Встреча состоялась в понедельник, 6 сентября, передает пресс-служба Кличко. Глава столицы поблагодарил конгрессмена за последовательную поддержку Украины американскими партнерами.

В частности, в принятии решений по поставкам в Украину летального оружия, которое крайне необходимо в условиях борьбы с российской агрессией. А также – за поддержку в воплощении Украиной необходимых реформ.

"Мы знаем вас как хорошего друга Украины и высоко ценим ваши усилия по развитию конструктивных отношений между США и Украиной. Я хочу особо поблагодарить за то, что вы направляли усилия Конгресса, чтобы передать Украине противотанковые ракеты Javelin", – сказал мэр Киева.

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Также Кличко отметил помощь Брайана Фитцпатрика в создании Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Я знаю, что вы были сотрудником ФБР и имеете большой опыт борьбы с коррупцией. Мы ценим американскую поддержку процесса реформ в Украине. К сожалению, этот процесс происходит неравномерно и не так быстро, как хотелось бы. Прежде всего, мы меняем систему управления – устаревшую, неэффективную и коррупционную. Поэтому понимаем, что нам не обойтись без помощи надежных партнеров, одним из которых являются Соединенные Штаты. В условиях, когда нам приходится защищать свою свободу, противодействовать пропаганде и информационным манипуляциям со стороны российского агрессора, лучшим ответом будет успешное экономическое развитие нашего государства и высокий уровень жизни украинцев", – отметил он.

Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов Украины, также рассказал о реформе децентрализации и вызовы, с которыми сегодня сталкивается местное самоуправление.

Со своей стороны Брайан Фитцпатрик рассказал о своей деятельности в Конгрессе и заверил в незыблемости поддержки и дальнейшей помощи США Украине.

"Очень важно, что Украина имеет двухпартийной и двухпалатную поддержку, мы и в дальнейшем готовы поддерживать вашу страну", – сказал он.