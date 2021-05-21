Большинство киевлян считают кампанию против Кличко политической – опрос

Больше половины киевлян (56%) считают кампанию против мэра столицы Виталия Кличко политической борьбой. 44% респондентов ответили, что это борьба с коррупцией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в прямом эфире в студии "Свободы слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось вечером в пятницу, 21 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В опросе участвовали 48 гостей студии, все – киевляне. При этом среди зрителей от 18 до 35 лет поддержка Кличко меньше: большинство из них (54%) ответило, что это борьба с коррупцией, а 44% – что политические мотивы.

Среди киевлян 36+ ситуация иная. 67% заявили, что кампания против Кличко политическая, 33% – что связанна с коррупцией среди его окружения.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как сообщал OBOZREVATEL:

вооруженные силовики Службы безопасности Украины 18 мая пришли с обысками в дом, где живет Виталий Кличко.

Правоохранители заверили, что следственные действия были запланированы в соседней квартире в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов. Однако глава столицы заподозрил возможное давление на него лично.