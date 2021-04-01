Качура заявил о монополии "Центра коммунального сервиса" в Киеве

"Центр коммунального сервиса" (ЦКС) фактически является монополистом на рынке абонентской политики в Киеве.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Александр Качура. Он отметил, что в конце декабря 2020 года управляющие компании по обслуживанию жилого фонда в районах Киева провели закупки услуг по обслуживанию потребителей через механизм "единого окна".

"Фактически власть выбирала посредника, который возьмет на себя работу с потребителями коммунальных услуг – актуализацию данных, начисление и учет оплаты за коммунальные услуги, работу с должниками, услуги колл-центра и прочее. Бюджет – 68 млн грн", – написал Качура.

По данным нардепа, закупка услуг по процедуре переговоров была незаконной, ведь на этом рынке существует конкуренция, а значит такие услуги власть должна закупать через открытый тендер.

"Я абсолютно уверен, что за такой контракт поборолись бы несколько компаний, но власть решила не утруждать себя конкуренцией и заказала эти услуги у коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" по переговорной процедуре", – написал Качура.

Он также отметил, что монополия ЦКС фактически существует с 2016 года, а в течение 2017-2020 годов поставщики услуг подписали с коммунальным концерном более 130 договоров по неконкурентной процедуре на сумму более чем 1,5 млрд грн, плюс 68 млн грн, которые планировали отдать ЦКС в 2021-м.

Качура подчеркнул, что Антимонопольный комитет Украины в январе 2021 года уже отменил договор управляющей компании Печерского района с ЦКС на 3,5 млн грн, и теперь она должна провести прозрачный тендер на эти услуги. Отвергнув решение АМКУ, пояснил нардеп, Печерская управляющая компания повторно объявила закупку по переговорной процедурой 24 февраля 2021 года и заключила договор 22 марта 2021 года.

Несмотря на созданный АМКУ прецедент, 9 других районных управляющих компаний города Киева провели еще 9 аналогичных незаконных процедур и подписали 9 новых договоров.

"Думаю, в ближайшее время нам придется побороться за честные тендеры и конкуренцию на рынке коммунальных услуг. В случае победы – вы увидите уменьшение сумм в платежках", – подчеркнул Качура.