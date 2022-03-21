Под завалами ТЦ в Киеве, куда прилетела российская ракета, нашли мужчину. Видео 18+

Юрий Сергиенко
Кияни
1 минута
Под завалами ТЦ в Киеве, куда прилетела российская ракета, нашли мужчину. Видео 18+
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В Киеве из-под завалов достали мужчину. Спасатели нашли его в торговом центре, по которому российские оккупанты нанесли удар.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEXTA. В каком состоянии пострадавший – пока неизвестно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели обнаружили мужчину под завалами.

На кадрах видно, как мужчину достают из-под завалов. Затем его кладут на носилки и выносят.

Видео дня
Пострадавшего достали из-под завалов в ТЦ.

Отметим, что вечером 20 марта по Киеву российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов. Были повреждены несколько домов, а также торговый центр, где после обстрела произошел пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 20 марта, в результате падения снаряда российских оккупантов загорелись два авто и возник пожар в многоэтажке. По предварительной информации, пострадали пять человек.

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