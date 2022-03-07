Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото

Лилия Рагуцкая
Кияни
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Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото
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В Киевской области воины одной из боевых бригад ВСУ уничтожили большую колонну техники оккупантов.

Эффектные фотографии результатов профессиональной работы украинских военнослужащих показал волонтер Юрий Москаленко.

"Орки снова и снова совершают множество ошибок, планируя нападение на Украину... На девятом году войны мы имеем самую профессиональную, способную на выполнение любых задач, и самую мотивированную армию мира! Украина для России - непроходимая трясина. На каждого из орков мы найдем средство уничтожения... Каждая выпущенная ракета по Украине - уменьшение боеспособности кaцaпcтaна... А что мы? Мы уничтожаем... По одному, кучками, целыми подразделениями... Методически и профессионально", - написал Москаленко.

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Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото
Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото
Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото
Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото
Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото
Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото
Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото

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