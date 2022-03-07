Под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов. Эффектные фото

В Киевской области воины одной из боевых бригад ВСУ уничтожили большую колонну техники оккупантов.

Эффектные фотографии результатов профессиональной работы украинских военнослужащих показал волонтер Юрий Москаленко.

"Орки снова и снова совершают множество ошибок, планируя нападение на Украину... На девятом году войны мы имеем самую профессиональную, способную на выполнение любых задач, и самую мотивированную армию мира! Украина для России - непроходимая трясина. На каждого из орков мы найдем средство уничтожения... Каждая выпущенная ракета по Украине - уменьшение боеспособности кaцaпcтaна... А что мы? Мы уничтожаем... По одному, кучками, целыми подразделениями... Методически и профессионально", - написал Москаленко.

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