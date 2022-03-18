Под Киевом снаряд оккупантов упал во двор частного дома. Фото и видео последствий

Вражеский снаряд российских оккупантов попал в жилищный сектор в Святошинском районе украинской столицы Киева. Преступление россияне совершили в пятницу, 18 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Как отмечается, снаряд попал во двор одного из частных жилых домов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты повредили жилье и автомобили мирных жителей столицы, к счастью пострадавших в результате инцидента нет.

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На месте работали правоохранители. Факт и последствия преступных действий российской армии в отношении мирных украинцев были задокументированы. Оккупантов будет ждать международное правосудие в Гааге.

Отметим, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков сбитой ракеты оккупантов в Подольском районе Киева 18 марта было повреждено 6 домов, детсад и школу. К сожалению, один человек погиб, а еще 19 пострадали. По его словам, среди пострадавших есть дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты целенаправленно убивают украинцев – в Киеве с начала войны погибли 222 человека, среди которых четыре ребенка. За это время ранения получили 889 человек, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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