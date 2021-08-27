Под Киевом проведут княжеский конный турнир: названо дату и место

28 и 29 августа в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") состоится конно-трюковое шоу "Княжеская дружина". Гостей ждут конные шоу, показательные выступления с древним боевым искусствам, славянские развлечения, мастер-классы, катание на лошадях, вкусные блюда.

В Княжестве Киевская Русь воспроизводится Киев V-XIII веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера и дух той эпохи.

Гости Княжества увидят, каким на самом деле была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам, услышат живую речь наших предков, которая будет звучать во время некоторых действ. Узнать больше о жизни древних русичей можно, посетив мастер-классы, музеи и экспозиции.

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Только здесь гости увидят одно из чудес не только Древнего Киева, но и всей современной Украины – уникальных лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшни. К этим прекрасным скакунам можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, а также прокатиться на них верхом или в экипаже.

Эти уникальные лошади будут равноправными участниками интересной развлекательной программы, посвященной древним боевым искусствам. В тесном тандеме с опытными актерами каскадерами эти прекрасные животные поразят зрителей виртуозным исполнением головокружительных трюков.

Гостей Древнего Киев ждут показательные выступления по верховой стрельбе из лука. Спортсмены покажут свои умения в таких направлениях, как классическая стрельба, командная стрельба, метание сулиц. Неожиданным сюрпризом для гостей Древнего Киева станут конно-трюковые постановки на историческую тематику, наполненные искрометным юмором.

Наблюдая за тем, что происходит на большом ристалище, посетители увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в боях. А желающие смогут облачиться в древнюю боевую амуницию и почувствовать, как это – надеть на себя десятки килограммов железа.

Все желающие могут и сами овладеть древним боевым искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и 385-20-35.

Гости Княжества смогут приобщиться к действу, к веселым древнеславянским играм, флэш-мобам и хороводам. Здесь можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси, научиться метко стрелять из лука, метать ножи и чеканить монеты по древней технологии. В гостях у волхвини посетители попробуют травяных чаев за забытыми рецептами и прикоснутся к древним тайным знаниям. А в средневековом магазины и на ярмарке мастеров – выберут на память оригинальные сувениры ручной работы.

Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Политайло" с маршрутами различной сложности. Отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных на костре, можно на Средневековой кухне. Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (по предварительному бронированию).

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется около 13:30 и продлится ориентировочно до 18:00. В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачив. Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".

Цена билета: полный билет для взрослого – 200 грн, для пенсионеров и студентов – 150 грн, для детей

школьного возраста – 80 грн, для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com.