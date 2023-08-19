Под Киевом повесили Путина в тюремной робе. Фото

В Крюковщине под Киевом повесили кровавого президента РФ Владимира Путина. Диктатор предстал в тюремной робе.

Видео дня

Ответное фото появилось в Telegram. Путина повесили на столбе у бигборда (доскролльте до конца страницы).

"В Крюковщине был найден повешенный Путин", – говорится в сообщении.

К слову, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове прошел флешмоб "Свет победит тьму". Участники акции солидарности собрались у российского посольства.

А ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Путин страдает онкозаболеваниями уже не первый год.

Кроме того, на фото Путина в церкви на Пасху заметили удивительный знак. В сети предположили, что этот шрам от операции или диктатора снова заменил двойник.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто согласно Конституции РФ может быть преемником Путина.

А российский правозащитник Марк Фейгин также отмечал, что Путин за свои провалы может быть снят с должности. Вместо него может быть "поставлен" премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!