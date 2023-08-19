Под Киевом повесили Путина в тюремной робе. Фото
В Крюковщине под Киевом повесили кровавого президента РФ Владимира Путина. Диктатор предстал в тюремной робе.
Ответное фото появилось в Telegram. Путина повесили на столбе у бигборда (доскролльте до конца страницы).
"В Крюковщине был найден повешенный Путин", – говорится в сообщении.
К слову, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове прошел флешмоб "Свет победит тьму". Участники акции солидарности собрались у российского посольства.
А ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Путин страдает онкозаболеваниями уже не первый год.
Кроме того, на фото Путина в церкви на Пасху заметили удивительный знак. В сети предположили, что этот шрам от операции или диктатора снова заменил двойник.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто согласно Конституции РФ может быть преемником Путина.
А российский правозащитник Марк Фейгин также отмечал, что Путин за свои провалы может быть снят с должности. Вместо него может быть "поставлен" премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!