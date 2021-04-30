Под Киевом отпразднуют Пасху по давним традициям

С 1 по 4 мая в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет Пасха с освящением блюд и ярким отдыхом. В экологически чистом месте, на свежем воздухе, на территории свыше 20 га гостей ждут конные разъездки и соревнования, забавы, вкусные блюда с костра и знакомство с лошадьми редких древних пород.

На Пасху, 2 мая, можно будет освятить блюда в уникальном воссозданном деревянном храме Х века. К Васильевской церкви будет организован торжественный крестный ход, который завершится праздничным пасхальным молебном. Во дворе церкви священник освятит пасхальные корзинки всех гостей. Заказать горячие шашлыки, средневековые блюда и напитки можно будет на месте. Также можно взять и с собой корзинки из дома.

1, 2, 3 и 4 мая праздничная программа начнется с торжественного приветствия Великого Киевского князя Владимира с угощениями и сюрпризами. Княгиня Весна зачарует дорогих гостей зажигательными песнями, которые исполнит вживую. Затем всех гостей пригласят принять участие в торжественном крестном ходе к уникальной воссозданной Васильевской церкви Х века.

Продолжится праздничная программа конными выступлениями, элементами джигитовки, а также уникальным действом "Княжеская охота" от актеров конно-трюкового театра Древнего Киева с реконструкцией приемов ведения боя с использованием различных видов средневекового оружия.

Праздничным подарком для посетителей станет костюмированный турнир конных лучников. В эти дни в Княжество съедутся сильнейшие спортсмены-виртуозы, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей!

Конкуренция между участниками будет ожесточенной, ведь победители турнира получат возможность участвовать в Открытом чемпионате Украины по верховой стрельбе из лука "Скифы", который пройдет в Древнем Киеве 15-16 мая.

Гости будут не просто наблюдать за действом, происходящим на Большом ристалище. Все желающие смогут испытать свою силу и ловкость, приняв участие в мастер-классах.

С 1 по 4 мая гостей Древнего Киева ждет калейдоскоп ярких эмоций в настоящем, живом средневековом городе, которые затем продолжатся 8, 9 и 10 мая.

Посетителей ждет знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранными из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Опытные инструкторы-коневоды расскажут об истории происхождения пород и их особенностях. Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и даже средневековую пыточную.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Здесь можно пострелять из лука и пометать топоры в средневековом тире, пролететь на канатном спуске "Полетайло" и скоростной горке "Змей Горыныч", посетить Знахарку-волхвиню, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы, а на средневековых мастер-классах научиться новому.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Древний Киев открывается в 10:00, начало программы в 13:30.

* В программе возможны изменения.