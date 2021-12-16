Под Киевом откроют новогодний 'Город сказок'

18 и 19 декабря Древний Киев Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на открытие новогодней программы "Зимняя сказка" для детей и взрослых, которая продлится до праздника Крещения 19 января. 19 декабря, в канун Дня Святого Николая, жители Княжества зовут на встречу с этим добрым и всеми любимым Святым. Гостей ждет шоу-программа с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катание на лошадях, средневековые забавы, горячие напитки и блюда с костра, праздничные фотозоны, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

В эти предпраздничные дни жители Древнего Киева приглашают совершить путешествие во времени на тысячу лет назад. Приехав в Княжество, гости попадут в настоящий живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, есть даже средневековая пыточная и действующая церковь.

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Уже в эти выходные 18 и 19 декабря в Древнем Киеве состоится торжественное открытие Главной резиденции Нового Года. На нем соберутся всем знакомые сказочные персонажи и славные богатыри из княжеской дружины и устроят сказочную новогоднюю феерию.

В Главной резиденции Нового Года гости встретятся с добрым дедушкой-волшебником, положат письмо в Волшебный ларец исполнения желаний и устроят яркую фотосессию со сказочными героями. Главная сказочная резиденция будет открыта для посетителей каждый день до 9 января.

Изюминкой программы 18 и 19 декабря станет интерактивный спектакль-мюзикл со спецэффектами и огнями, в котором вместе с людьми, актерами-каскадерами, примут участие лошади редких древних пород. Музыкальное представление по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки", наполненное искрометным юмором и живым вокалом, будет интересным и детям, и взрослым.

И не важно, какая погода будет за окном, ведь никто в Древнем Киеве не замерзнет. Жители Княжества зажгут костры и пригласят всех гостей принять участие в древнеславянских зимних забавах и веселых хороводах. Древнекиевские повара порадуют всех горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра на средневековой кухне и в теплой Княжеской корчме.

Древний Киев богат на чудеса! И одно из них – живая коллекция лошадей уникальных исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый гость Княжества сможет подойти к этим прекрасным животным, погладить, сфотографироваться с ними и проехаться верхом, в экипаже или даже в санях.

Здесь каждый найдет занятие по душе. Можно прогуляться улочками средневекового города, увидеть усадьбы древних киевлян, посетить музеи и экспозиции, отчеканить монету "на счастье". Любителей экстрима порадуют скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло". В Княжеской костюмерной можно облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию в них. А потом – зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры ручной работы в подарок родным и друзьям.

Согреться и восстановить силы можно в теплой Княжеской корчме. Здесь древнекиевские повара попотчуют гостей напитками и блюдами, приготовленными на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам. Для того, кто захочет продлить свою "Зимнюю сказку" еще на день, есть возможность остаться на ночлег в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

* В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого - 250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 100 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com