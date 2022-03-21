От обстрелов в Киеве погибли 65 мирных жителей, из них 4 детей, – Кличко

Российские фашисты продолжают обстреливать Киев. С начала широкомасштабного вторжения России в Украину в столице погибли 65 мирных жителей, из них – 4 детей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов.

"У нас в городе сегодня почти 300 человек пострадали от обстрелов российскими войсками, в том числе – 16 детей. Многие находятся в больницах. Погибли 65 мирных жителей столицы. Среди них – – 4 детей", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что российские войска продолжают обстреливать город из-за провала плана быстрого захвата столицы.

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"Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не вышло. Наши военные дают достойный отпор. И россияне уже от бессилия начинают бить по домам мирных людей. Рассказывая в своей пропаганде, воюющие якобы исключительно с военными, – подчеркнул мэр столицы. – Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия", – подчеркнул Виталий Кличко.