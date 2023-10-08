Она навсегда с нами в своих песнях: Кличко выразил соболезнования в связи со смертью Нины Матвиенко

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования в связи со смертью Народной артистки Украины и Почетного гражданина города Киева Нины Матвиенко. Кличко подчеркнул, что Нина Митрофановна многое сделала для популяризации украинской культуры.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Не стало Нины Матвиенко, за два дня до ее 76-летия… Золотой голос Украины. Кроткий и вместе с тем такой пронзительный. Нина Митрофановна много делала для популяризации украинского – пением, участием в фильмах, стихами, мировыми гастролями, которые знакомили мир с украинскими песнями и самобытностью нашей культуры, – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко вспомнил, как Нина Матвиенко спела в зале Киевсовета, а также отметил ее вклад в помощи нашим защитникам.

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"Помню, как в 2016 году в сессионном зале Киевсовета, после получения звания "Почетный гражданин Киева", Нина Митрофановна спела песню Квитки Цисык "Где ты теперь"... С начала полномасштабной войны Нина Матвиенко принимала участие в благотворительных акциях, концертах, нашим защитникам. Теперь она навсегда с нами в своих песнях. Светлая память светлому человеку!.." – написал Виталий Кличко.