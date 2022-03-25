Оккупанты ударили по Калиновке на Киевщине, есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия в четверг, 24 марта, ударила по населенному пункту Калиновка в в Фастовском районе Киевской области. В результате артиллерийских обстрелов есть погибшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Facebook. Число погибших правоохранители не уточнили.

В то же время в пресс-службе добавили, что еще три человека получили ранения. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Обстрелы также продолжаются в Новых и Старых Петровцах, там поврежден гостиничный комплекс. На Фастовщине оккупанты продолжают единичные обстрелы села Ясногородка, боевые действия продолжаются в Бучанском районе. Там правоохранители фиксируют последствия артиллерийских ударов оккупанта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные 24 марта освободили от российской армии поселок Лукьяновка в Киевской области. Бой с оккупантами длился около пяти часов.

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