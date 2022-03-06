Оккупанты ранили мэра Бучи Анатолия Федорука: в МВД рассказали о ситуации в городе

Ирина Кулинич
Кияни
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Оккупанты ранили мэра Бучи Анатолия Федорука: в МВД рассказали о ситуации в городе
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Мэр города Буча на Киевщине Анатолий Федорук был ранен российскими оккупантами во время создания им условий для эвакуации мирного населения из под обстрелов.

Об том в воскресенье, 6 марта, в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он также рассказал о ситуации в Буче.

"К сожалению, безрезультатно (о попытках создать гуманитарный коридор, – Ред.). Кроме того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибли, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи" , – заявил Денисенко.

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Отметим, в городе находятся российские войска. Украинские защитники изменили свои позиции касательно Бучи и Гостомеля, чтобы не подвергать мирное население обстрелам оккупантов. Однако войска РФ не прекращают обстреливать город, мешая эвакуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гостомеле российские оккупанты хладнокровно убили 80-летнего Николая Мамчура, который отказался накормить их. Украинского пенсионера застрелили прямо на пороге его собственного дома.

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