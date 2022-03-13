Оккупанты не угрожают Киеву, их силы под столицей разбиты, – Арестович

София Закревская
Кияни
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Оккупанты не угрожают Киеву, их силы под столицей разбиты, – Арестович
nosound
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас все силы российских оккупантов под Киевом разбиты. Непосредственной военной угрозы для столицы нет и в ближайшее время не должно быть.

Об этом Арестович сказал во время всеукраинского телемарафона в воскресенье, 13 марта. Он добавил, что вблизи Киева захватчики стали в оборону.

"Они сейчас ходят по селам, потому что топлива нет. У противника нет возможности и она не скоро появится что-то сделать, даже если они накопят резервы", – сказал Арестович.

По его словам, такая же ситуация у оккупантов сейчас возле Харькова, Чернигова и Сум. Там враг прибегает только к незначительным тактическим действиям.

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А вот Мариуполь, зона ООС и Николаев сейчас наоборот являются горячими точками. Также армия агрессора пытается прорываться в направлении Кривого Рога, там противник уже частично застрял.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович сказал, что регулярные войска Российской Федерации, отправленные на войну в Украину, потеряли уже более 30% личного состава. Каждый день гибнет до тысячи оккупантов.

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